Vedanta's Vision: A World-Class University in Odisha

Vedanta Group Chairman Anil Agarwal emphasized the proposed establishment of a Vedanta University in Odisha. After discussions with Chief Minister Mohan Charan Majhi, Agarwal highlighted Odisha's commitment to hosting the university despite legal challenges. The project aims to better serve Indian students and prioritize women scholars.

Devdiscourse News Desk | Bhubaneswar | Updated: 24-10-2025 00:22 IST | Created: 24-10-2025 00:22 IST
Vedanta's Vision: A World-Class University in Odisha
Vedanta Group Chairman Anil Agarwal announced that Chief Minister Mohan Charan Majhi assured him of backing for establishing a world-class university in Odisha.

After their meeting, Agarwal revealed the state's commitment to hosting Vedanta University, as uncertainty loomed following a Supreme Court ruling supporting an Orissa High Court decision on land acquisition issues.

The proposed non-profit university aims to cater to Indian students and prioritize women scholars, amid legal hurdles and proposals from other states, reinforcing Odisha's stance as a potential educational hub.

