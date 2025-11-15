Court Blocks Trump Administration's Funding Cuts to UC
A federal judge has temporarily halted the Trump administration's attempts to cut funding to the University of California due to alleged antisemitism and discrimination. The administration's actions, seen as a constitutional violation by labor unions, include fines and proposed policy changes to ensure compliance with its guidelines.
A federal judge has ordered a stop to the Trump administration's planned federal funding cuts to the University of California amid accusations of antisemitism and discrimination within the university system.
In San Francisco, U.S. District Judge Rita Lin granted a preliminary injunction requested by labor unions and groups representing UC faculty and students. This injunction comes amid ongoing legal challenges. The administration's maneuver, allegedly aimed at silencing differing viewpoints, is considered a violation of constitutional rights, according to the unions.
Additional claims involve hefty fines and policy demands on diversity and student admissions, further intensifying tensions between the university and the federal government. The administration's similar actions against other institutions reveal a growing strategy against perceived liberalism in elite colleges.
Judge blocks Trump from immediately cutting funding to University of California over discrimination claims, reports AP.
