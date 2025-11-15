Left Menu

Court Blocks Trump Administration's Funding Cuts to UC

A federal judge has temporarily halted the Trump administration's attempts to cut funding to the University of California due to alleged antisemitism and discrimination. The administration's actions, seen as a constitutional violation by labor unions, include fines and proposed policy changes to ensure compliance with its guidelines.

Devdiscourse News Desk | Washington DC | Updated: 15-11-2025 06:42 IST | Created: 15-11-2025 06:42 IST
Court Blocks Trump Administration's Funding Cuts to UC
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • United States

A federal judge has ordered a stop to the Trump administration's planned federal funding cuts to the University of California amid accusations of antisemitism and discrimination within the university system.

In San Francisco, U.S. District Judge Rita Lin granted a preliminary injunction requested by labor unions and groups representing UC faculty and students. This injunction comes amid ongoing legal challenges. The administration's maneuver, allegedly aimed at silencing differing viewpoints, is considered a violation of constitutional rights, according to the unions.

Additional claims involve hefty fines and policy demands on diversity and student admissions, further intensifying tensions between the university and the federal government. The administration's similar actions against other institutions reveal a growing strategy against perceived liberalism in elite colleges.

TRENDING

1
Reviving Tradition: Davis Cup’s Home-and-Away Format Sparks Debate

Reviving Tradition: Davis Cup’s Home-and-Away Format Sparks Debate

 Global
2
Trump's Tariff Rollback: A Bid to Battle Grocery Inflation

Trump's Tariff Rollback: A Bid to Battle Grocery Inflation

 Global
3
Tensions with Venezuela: U.S. Military Actions Under Scrutiny

Tensions with Venezuela: U.S. Military Actions Under Scrutiny

 Global
4
Trump to Sue BBC for Billions Over Documentary Editing

Trump to Sue BBC for Billions Over Documentary Editing

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

India’s talent pipeline unprepared for AI-era demands

Global South users bear hidden cost of AI misalignment

Renewables strengthen financial stability in OECD nations

Europe’s agri-food sector missing out on digital transformation

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025