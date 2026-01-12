Left Menu

JNU Graduates: Beyond Degrees to Nation-Building

Union Education Minister Dharmendra Pradhan addressed JNU graduates, emphasizing their degrees as responsibilities towards society. He highlighted JNU's legacy of excellence and urged graduates to uphold social justice and contribute to nation-building, innovation, and intellectual discourse, aligning with PM Modi's vision of 'Viksit Bharat – 2047.'

Union Education Minister Dharmendra Pradhan addressed students at Jawaharlal Nehru University's convocation, urging them to see their degrees as responsibilities to society.

Pradhan praised JNU's legacy of academic excellence, emphasizing the institution's role in fostering critical thinking within an interdisciplinary framework.

Amidst recent tensions on campus, he called on graduates to uphold social justice, contribute to innovation, and support Prime Minister Modi's vision of 'Viksit Bharat – 2047.'

