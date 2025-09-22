Sabarimala Summit Sparks Controversy: A Political Battle Over Devotion
The Sabarimala Samrakshana Sangamam witnessed BJP leaders criticizing Kerala's government for their handling of temple affairs. Speakers accused Chief Minister Pinarayi Vijayan and Tamil Nadu's M K Stalin of exploiting religious events for political gain. Concerns about temple mismanagement and inadequate facilities were raised, urging better accountability and infrastructure.
- Country:
- India
The Sabarimala Samrakshana Sangamam, organized by Sangh Parivar groups in response to the Travancore Devaswom Board's Global Ayyappa Sangamam, took place at Pandalam, drawing political and spiritual leaders.
Critical voices, including BJP's K Annamalai and Tejasvi Surya, condemned Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan for allegedly using religious gatherings for political purposes, likening it to a 'drama' staged by the leftist government.
Concerns about temple management in both Kerala and Tamil Nadu were addressed, with claims of misused resources and unmet promises, urging reforms for the benefit of devotees and better temple governance.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Political Tug of War: Annamalai's Mission to Reunite Tamil Nadu's NDA
SBI Expands in Tamil Nadu: A New Era of Accessibility and Inclusion
''Already content on Prophet Muhammad has been included in Tamil Nadu school syllabus,'' says CM Stalin at an Islamic event in Chennai.
Stalin's Assurance: DMK's Support for Muslim Rights in Tamil Nadu
TVK chief Vijay says his party's goal is to see a Tamil Nadu without corruption.