Akshay Kumar Advocates for Transformation of Mumbai's Film City
Akshay Kumar urges Maharashtra CM Devendra Fadnavis to revamp Mumbai's Film City, known as Dadasaheb Phalke Chitranagari, into a world-class film ecosystem during FICCI Frames. Fadnavis aims to initiate transformation within a year. Discussions included boosting Marathi films to appeal to Gen Z.
Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 07-10-2025 16:56 IST | Created: 07-10-2025 16:56 IST
Superstar Akshay Kumar has called on Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to transform Mumbai's renowned Film City into a state-of-the-art facility.
During a conversation at the 25th edition of FICCI Frames, Kumar praised the city's infrastructure and urged Fadnavis to revamp the Dadasaheb Phalke Chitranagari.
Fadnavis expressed regret for not executing plans to develop Film City into an international ecosystem during his previous tenure but is now committed to initiating significant changes within a year. The discussion also highlighted the significance of promoting Marathi cinema to engage Gen Z audiences.
(With inputs from agencies.)
