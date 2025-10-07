Left Menu

Bharat Varsh ki Swarnabha: An Ode to Narendra Modi's Journey

Prof. (Dr.) Ramesh Chandra Tomar's book 'Bharat Varsh ki Swarnabha: Narendra Modi' delves into Narendra Modi's life, showcasing his rise from humble beginnings to India's Prime Minister. Intertwining his spirituality and patriotism, the book highlights Modi's significant political contributions and his impact on Indian society and global platforms.

Devdiscourse News Desk | India | Updated: 07-10-2025 17:20 IST | Created: 07-10-2025 17:20 IST
Bharat Varsh ki Swarnabha: An Ode to Narendra Modi's Journey
Narendra Modi
  • Country:
  • United States

Prof. (Dr.) Ramesh Chandra Tomar's latest book, 'Bharat Varsh ki Swarnabha: Narendra Modi,' offers a comprehensive analysis of Prime Minister Narendra Modi's life, from his modest upbringing to his ascent as India's leader.

Published by Prabhat Prakashan, the book is far more than a mere biography. It presents Modi as not just a leader but as a philosophical figure, likening him to historical and spiritual icons. The author explores Modi's unwavering commitment to national progress, his strategic approach in politics, and how his spirituality influences his leadership style.

Tomar also details Modi's key achievements, such as the Ram Mandir construction and Article 370's abrogation in Jammu & Kashmir. The book aims to connect Modi's visionary leadership with traditional Indian values, making it insightful for both political scholars and general readers.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Market Pulse: S&P 500 and Nasdaq Edge Higher Amid AI Optimism and Federal Reserve Focus

Market Pulse: S&P 500 and Nasdaq Edge Higher Amid AI Optimism and Federal Re...

 Global
2
Nominee Endorses Taiwan Defense Spending

Nominee Endorses Taiwan Defense Spending

 United States
3
Indian Firm Wins Bangladesh's First International Rice Tender

Indian Firm Wins Bangladesh's First International Rice Tender

 Global
4
Celebrating 25 Years of Leadership: Modi's Milestone

Celebrating 25 Years of Leadership: Modi's Milestone

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

ADB Report 2025: Asia’s Steady Growth Amid Global Slowdown and Digital Transition

Guided Growth: The Role of Navigation Tech in Transforming Modern Agriculture

Managing Water Levels to Transform Drained Peatlands into Long-Term Carbon Sinks

Smarter AI Models Cut Costs and Boost Precision in Molecular Simulation Research

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025