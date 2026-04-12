Left Menu

Kunal Kamra Challenges Legislative Privilege in Maharashtra

Stand-up comedian Kunal Kamra questions Maharashtra legislature's privilege action against him, drawing parallels with Bal Thackeray's critiques of Indira Gandhi. Kamra argues for protecting political satire's freedom, citing Thackeray’s precedent. The case highlights concerns over legislative powers potentially curbing citizen freedoms in democratic setups.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 12-04-2026 11:36 IST | Created: 12-04-2026 11:36 IST
Stand-up comedian Kunal Kamra is questioning the Maharashtra legislature's breach of privilege proceedings against him, citing Bal Thackeray's legacy of political satire. Kamra highlights a cartoon by Thackeray criticizing former Prime Minister Indira Gandhi, noting that Thackeray faced no privilege action for his satirical work.

Kamra's deposition highlights the importance of protecting free expression in political satire, claiming it is part of the political legacy Deputy Chief Minister Eknath Shinde claims to uphold. Kamra argues that legislative privilege shouldn't suppress critics, especially when discussing political figures.

The controversy stems from Kamra's satirical song targeting Shinde, prompting reactions from Shiv Sena supporters. The situation raises broader concerns about the extent of legislative power to limit citizen freedoms in contemporary democracies, presenting a critical discussion around artistic expression and legislative boundaries.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026