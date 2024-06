Slovénie Reconnaît l'État Palestinien : Un Message de Paix

Le Parlement slovène a approuvé mardi la reconnaissance d'un Etat palestinien indépendant, rejetant une demande du principal parti d'opposition d'organiser un référendum sur la question. Ce vote est intervenu après que le gouvernement slovène a décidé la semaine dernière d'imiter l'Espagne, l'Irlande et la Norvège en reconnaissant la Palestine comme un Etat indépendant et souverain, dans le cadre d'efforts destinés à pousser Israël à stopper son offensive dans la bande de Gaza.

Présentant la décision de Ljubljana comme un "message de paix", le Premier ministre Robert Golob a déclaré qu'il s'agissait d'un pas important et d'un prérequis pour des négociations sur une solution à deux Etats. La coalition au pouvoir dispose de la majorité au Parlement, composé de 90 sièges. Le texte sur la reconnaissance d'un Etat palestinien a été approuvé par 52 voix, avec une seule abstention et aucun vote contre, les élus de l'opposition ayant quitté la séance. (Borut Zivulovic et Daria Sito-Sucic; version française Jean Terzian)

