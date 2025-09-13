EPA's New Policy: Transparency or Business Relief?
The U.S. EPA proposes ending a compulsory program requiring 8,000 facilities to report greenhouse gas emissions, citing it as burdensome for businesses. Critics argue this reduces public transparency on environmental impacts. This proposal aligns with previous Trump administration actions to deregulate environmental protections and dismantle climate policies.
- Country:
- United States
The United States Environmental Protection Agency (EPA) has announced a controversial proposal to eliminate a requirement for 8,000 facilities to report their greenhouse gas emissions annually. This move, according to the EPA, aims to relieve businesses of what it sees as unnecessary bureaucratic burdens.
However, the decision has sparked concern among environmentalists and transparency advocates, who argue that public awareness of these emissions is crucial for understanding and addressing their environmental impact. They fear this step could obscure critical information necessary for comprehending the full scope of environmental challenges posed by major industrial sources.
This proposal is part of a broader regulatory rollback initiated under President Donald Trump's administration. Previous actions included attempts to withdraw from the Paris climate agreement and end several environmental monitoring initiatives. The outcome may significantly influence U.S. environmental policy and international commitments.
ALSO READ
Trump Administration Challenges Approval of Maryland Offshore Wind Farm
EXCLUSIVE-Trump administration plans push at UN to restrict global asylum rights
Trump administration requests emergency ruling to remove Fed governor Lisa Cook before meeting next week, reports AP.
Trump Administration Boosts Philippines Aid amidst Health Crisis
Trump Administration's $250M Health Aid to the Philippines