Left Menu

Ukrainian Drone Strike Hits Novorossiisk: Casualties Reported

A Ukrainian drone strike on Novorossiisk, a key Russian port city, killed two people and wounded six. The city, housing major oil and grain export terminals, declared a state of emergency. While some facilities were impacted, the Caspian Pipeline Consortium's terminal remains operational. Residents warned of potential further attacks.

Devdiscourse News Desk | Updated: 24-09-2025 17:49 IST | Created: 24-09-2025 17:49 IST
Ukrainian Drone Strike Hits Novorossiisk: Casualties Reported
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

A Ukrainian drone strike targeted the southern Russian port city of Novorossiisk, causing fatalities and injuries, according to regional authorities on Telegram.

The attack led to a state of emergency in Novorossiisk, a critical hub on the Black Sea featuring significant oil and grain export terminals. The Caspian Pipeline Consortium's office was impacted, injuring two employees.

Despite the attack, the Caspian Pipeline Consortium's terminal near the city continues operations. Demetra Holding reported no damages to its grain terminals. Authorities in Krasnodar have advised evacuations amid threats to the Black Sea port of Tuapse from potential Ukrainian naval drone attacks.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Violence orchestrated under conspiracy to disturb peaceful atmosphere in Ladakh: LG Kavinder Gupta.

Violence orchestrated under conspiracy to disturb peaceful atmosphere in Lad...

 India
2
Tragic Shooting at Dallas ICE Facility Leaves Communities on Edge

Tragic Shooting at Dallas ICE Facility Leaves Communities on Edge

 United States
3
Toyota Temporarily Suspends Brazil Production Following Storm Damage

Toyota Temporarily Suspends Brazil Production Following Storm Damage

 Global
4
Those responsible for violence will be identified and stern action will be taken against them as per law of the land: LG Kavinder Gupta.

Those responsible for violence will be identified and stern action will be t...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

From Conflict to Corruption: SDG 16 Report Sounds Alarm on Global Peace and Justice

Turkey’s Tax Overhaul Boosts Women’s Jobs, Childcare Aid Could Narrow Gender Gap

Turkey’s Tax Overhaul Boosts Women’s Jobs, Childcare Aid Could Narrow Gender Gap

From Compost to Chaos: Why Jashore’s 5Rs Waste Plan Falls Short of Sustainability

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025