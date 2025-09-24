Ukrainian Drone Strike Hits Novorossiisk: Casualties Reported
A Ukrainian drone strike on Novorossiisk, a key Russian port city, killed two people and wounded six. The city, housing major oil and grain export terminals, declared a state of emergency. While some facilities were impacted, the Caspian Pipeline Consortium's terminal remains operational. Residents warned of potential further attacks.
A Ukrainian drone strike targeted the southern Russian port city of Novorossiisk, causing fatalities and injuries, according to regional authorities on Telegram.
The attack led to a state of emergency in Novorossiisk, a critical hub on the Black Sea featuring significant oil and grain export terminals. The Caspian Pipeline Consortium's office was impacted, injuring two employees.
Despite the attack, the Caspian Pipeline Consortium's terminal near the city continues operations. Demetra Holding reported no damages to its grain terminals. Authorities in Krasnodar have advised evacuations amid threats to the Black Sea port of Tuapse from potential Ukrainian naval drone attacks.
(With inputs from agencies.)
