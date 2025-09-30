Maharashtra's Deluge Devastation: Crops and Cultivation in Crisis
Torrential rains and floods have devastated nearly 40% of cultivated land in Maharashtra, with damage assessment ongoing. State ministers aim to complete evaluations by October 5. Relief measures are being prioritized for affected farmers, with plans for financial aid and assistance from government officials.
Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 30-09-2025 15:17 IST | Created: 30-09-2025 15:17 IST
Excessive rainfall and flooding have wreaked havoc across Maharashtra, damaging nearly 40% of the state's cultivable land, according to a statement made by a state minister on Tuesday.
Officials are racing to complete damage assessments by October 5, with multiple districts, including parts of Solapur, Satara, and Sangli severely impacted.
Maharashtra's government is preparing to deploy relief measures for affected farmers, prioritizing assistance over other projects. Meetings are scheduled to discuss financial aid and support strategies.
