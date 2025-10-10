Ukraine Intensifies Strikes on Russian Military Supply Chains
Ukraine has intensified its offensive, striking Russian territories 70 times in the last month. These attacks target critical components of the Russian military-industrial complex, including fuel, lubricants, and explosives production. As a result, Russia's oil refining operations have been significantly curtailed, with a reported 21% reduction.
In a strategic move to weaken Russia's military infrastructure, Ukraine reported executing 70 strikes on Russian soil during the past month.
Top Ukrainian General, Oleksandr Syrskyi, confirmed the assaults focus on crippling crucial production facilities, including those for fuels, lubricants, and explosives.
This offensive has reportedly diminished Russia's oil refining by 21%, affecting its military operations.
