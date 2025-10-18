Kerala’s Arjun Pradeep wins 400m hurdles gold, improves U23 meet record
Kerala's Arjun Pradeep erased the men's 400m hurdles meet record on the final day of the Indian Open U23 Athletics Competition, which concluded here on Saturday.
Pradeep's winning time of 50.29 seconds was better than the previous meet record of 50.89 seconds set by P Yashas in 2022.
The gruelling decathlon gold went to Kushal Kumar of Maharashtra, who accumulated 6905 points.
Kushi, representing the Border Security Force, took home the heptathlon title with 5208 points.
Results: Men: 200m: Dondapati (Odisha) 21.10 seconds, Raja Babu (Haryana) 21.26 seconds, Prateek D (Karnataka) 21.30 seconds.
800m: Somnath Chauhan (Haryana) 1:48.74 seconds, Prathamesh (Maharashtra) 1:48.89 seconds, Shakeel (Rajasthan) 1:49.12 seconds.
5,000m: Ramhishad (Uttar Pradesh) 14:14.32 seconds, Nishant Karhana (Haryana) 14:15.35 seconds, Sandeep Pal (Uttar Pradesh) 14:16.15 seconds.
3000m steeplechase: Rahul (Haryana) 8:51.91 seconds, Navratan (Haryana) 8:52.18 seconds, Ranvir Singh (Gujarat) 8:53.63 seconds.
400m hurdles: Arjun Pradeep (Kerala) 50.29 seconds (meet record. previous record of 50.89 seconds by P Yashas set in 2022), Natarajan (Tamil Nadu) 51.13 seconds, Hardeep Kumar (Punjab) 51.18 seconds.
Javelin: Anand Singh (Reliance) 76.56m, Aditya (JSW) 75.45m, Parteek Kumar (Haryana) 73.35m.
Triple jump: Vishal Bahadur (Jharkhand) 16.12m, Pradeep Kumar (Uttar Pradesh) 15.63m, Narpinder Singh (Punjab) 15.60m.
Decathlon: Kushal Kumar (Maharashtra) 6905 points, Abhijit Bhosale (Air Force) 6820 points, Harish S (Tamil Nadu) 6574 points.
Women: 200m: Sudeshna (Maharashtra) 23.84 seconds, Aayushi (Uttar Pradesh) 24.08 seconds, Samriti Jamwal (Himachal Pradesh) 24.23 seconds.
800m: Laxita (Gujarat) 2:10.02 seconds, Preeti Yadav (Madhya Pradesh) 2;10.07 seconds, Prateeksha Yadav (JSW) 2:10.23 seconds.
5,000m: Supriti K (Jharkhand) 17:09.59 seconds, Mitali R (Maharashtra) 17:10.09 seconds, Latika Talwar (Rajasthan) 17:13.40 seconds.
400m hurdles: Harshitha R (Tamil Nadu) 1:00.03 seconds, Moumi Jana (NCOE Patiala) 1:00.83 seconds, Ramandeep Kaur (Punjab) 1:00.99 seconds.
3000m steeplechase: Prachi Devkar (Maharashtra) 10:09.07 seconds, Susmita Tigga (Odisha) 10:44,23 seconds, Manju Choudhari (Rajasthan) 11:02.18 seconds.
Hammer throw: Sneha (Haryana) 51.37m, Pratibha (Madhya Pradesh) 50.73m, Mital Solanki (Gujarat) 50.41m.
Triple jump: Poorva (Anju Bobby George Academy) 13.22m, Preeti (Rajasthan) 12.99m, Merymukta (Odisha) 12.65m.
Javelin throw: Khushee Yadav (Rajasthan) 47.64m, Saloni (Haryana) 45.29m, Pratiksha Patel (Uttar Pradesh) 45.17m.
Heptathlon: Kushi (BSF) 5208 points, Nishi Kumari 5116 points, Isha Chander (Uttarakhand) 5084 points.
