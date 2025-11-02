Left Menu

Ukrainian Drone Strike Ignites Tuapse Oil Port

The Black Sea port of Tuapse, housing a key Russian oil terminal, was set ablaze by a Ukrainian drone attack, damaging infrastructure significantly. No casualties were reported, but an apartment building suffered damage. This attack highlights Kyiv's strategy of hitting Russian oil facilities in retaliation for previous power grid assaults.

In a bold overnight operation, a Ukrainian drone attack targeted Tuapse's strategic Black Sea port facilities, including a major Russian oil terminal. The assault, confirmed by regional authorities, resulted in significant damage and ignited a fire at the site.

According to the Krasnodar region administration, unmanned aerial vehicles were repelled during the attack on Tuapse. The impact of falling drones caused damage to port infrastructure, though specific sites were not immediately identified. Fortunately, there were no casualties, officials said on Telegram.

This strike underscores Kyiv's intensified focus on Russian oil facilities, aiming to disrupt fuel supplies and military logistics as part of a retaliation against Russian attacks on Ukraine's power grid. Although no injuries were reported, falling drone debris did affect an apartment building in the nearby village of Sosnovyi.

