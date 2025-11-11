Left Menu

Fog of War: Russian Forces Advance in Eastern Ukraine

Russian forces have advanced deeper into the eastern Ukrainian cities of Pokrovsk and Kupiansk, intensifying efforts to encircle and capture key areas. Utilizing fog for cover, Moscow's troops have taken strategic positions in various localities, despite Ukrainian resistance and contrasting battlefield narratives from both sides.

Updated: 11-11-2025 20:39 IST
In a significant move on Tuesday, Russia announced that its forces have pushed further into the eastern Ukrainian cities of Pokrovsk and Kupiansk. Visual footage captures Russian soldiers entering Pokrovsk on a range of vehicles, showcasing a tactical advance as they position themselves strategically within dense urban combat areas.

For over a year, Pokrovsk has been a target with Moscow using encirclement strategies rather than direct assaults as witnessed in Bakhmut in 2023. The latest movements indicate increased pressure on Ukrainian defence lines, with Moscow claiming control of multiple buildings and strategic locations within the city.

Contrasting reports from Moscow and Kyiv illustrate the complexity of the ongoing battle. Moscow asserts an encircled city while Kyiv maintains control of supply lines. Meanwhile, the Ukrainian military notes intensified Russian troop movements, as both sides share conflicting viewpoints on battlefield advancements.

(With inputs from agencies.)

