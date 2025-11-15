Left Menu

Ukraine Hits Ryazan: Strategic Strike on Russian Oil Refinery

Ukraine's military reported a successful strike on the Ryazan oil refinery in Russia, with multiple explosions and a significant fire resulting. This action is part of Ukraine's strategy to target Russian oil infrastructure and hamper Moscow's invasion financing capabilities, highlighting ongoing tensions in the region.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 15-11-2025 20:16 IST | Created: 15-11-2025 20:16 IST
  • Ukraine

Ukraine's military announced on Saturday a strategic strike on Russia's Ryazan oil refinery, resulting in multiple explosions and a large fire at the facility.

The military shared the information through a statement on Facebook, but provided no further details. Situated about 200 kilometers southeast of Moscow, Ryazan is a key target in Ukraine's ongoing drone campaign.

By targeting Russian oil infrastructure, Ukraine aims to diminish Moscow's ability to finance the full-scale invasion initiated in February 2022, marking a critical phase in the ongoing conflict.

(With inputs from agencies.)

