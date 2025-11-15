Ukraine Hits Ryazan: Strategic Strike on Russian Oil Refinery
Ukraine's military reported a successful strike on the Ryazan oil refinery in Russia, with multiple explosions and a significant fire resulting. This action is part of Ukraine's strategy to target Russian oil infrastructure and hamper Moscow's invasion financing capabilities, highlighting ongoing tensions in the region.
- Ukraine
Ukraine's military announced on Saturday a strategic strike on Russia's Ryazan oil refinery, resulting in multiple explosions and a large fire at the facility.
The military shared the information through a statement on Facebook, but provided no further details. Situated about 200 kilometers southeast of Moscow, Ryazan is a key target in Ukraine's ongoing drone campaign.
By targeting Russian oil infrastructure, Ukraine aims to diminish Moscow's ability to finance the full-scale invasion initiated in February 2022, marking a critical phase in the ongoing conflict.
