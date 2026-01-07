Left Menu

Rekindling Ties: Canada's PM Visits China Amid Trade Tensions

Canadian Prime Minister Mark Carney will visit China to diversify exports and engage on trade, energy, agriculture, and security. This visit marks the first since 2017 and comes amid trade tensions, such as anti-dumping duties on Canadian canola and tariffs on Chinese electric vehicles.

In a significant move to improve international trade relations, Canadian Prime Minister Mark Carney will visit China from January 13 to 17. This trip marks the first visit by a Canadian prime minister to China since 2017, highlighting a renewed diplomatic effort.

Amid uncertain trade policies posed by U.S. President Donald Trump, Carney aims to diversify Canada's export markets, significantly focusing on China, Canada's second-largest trading partner. Discussions will center on enhancing trade, energy cooperation, and agriculture, alongside international security engagements, according to Carney's office.

The visit comes in the backdrop of China imposing anti-dumping duties on Canadian canola imports, following Canada's decision to impose a 100% tariff on imports of Chinese electric vehicles. Carney's initiative reflects a broader desire to rejuvenate bilateral relations with China, which have seen tensions in recent years.

