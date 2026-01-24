Left Menu

Missile Strikes Amidst Peace Talks: Ukraine Accuses Russia

Amid peace talks in Abu Dhabi, Ukraine accused Russia of launching massive missile strikes. Ukrainian President Zelenskiy condemned the attacks and resisted territorial concessions in Donbas. Despite diplomatic efforts, tensions remain high as Russia continues military operations, causing substantial disruptions in Kyiv's energy infrastructure.

Devdiscourse News Desk | Updated: 24-01-2026 14:10 IST | Created: 24-01-2026 14:10 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

During critical peace talks in Abu Dhabi, Ukraine has accused Russia of executing large-scale missile strikes, highlighting ongoing tensions between the nations. Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha criticized Russian President Vladimir Putin's actions as undermining the peace efforts.

The missile strikes, targeting Kyiv and Kharkiv, have resulted in fatalities and power outages, severely affecting civilians amid freezing temperatures. Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has condemned the aggression, maintaining his stance against ceding territory in Donbas.

Despite Russia's insistence on territorial concessions, peace negotiations continue with uncertainty. The international community watches closely as diplomatic resolutions remain critical to ending the conflict and alleviating the humanitarian crisis.

