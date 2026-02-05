India's Energy Strategy Prioritizes Security Amid Global Shifts
India prioritizes ensuring energy security for its 1.4 billion citizens, exploring various sourcing options like the US and Venezuela amidst global dynamics. Despite US President Trump's claim of halting Russian oil purchases, India maintains independence in energy decisions, focusing on market dynamics and national interests.
India has declared energy security for its 1.4 billion citizens as its utmost priority amid evolving global energy dynamics. This statement follows US President Donald Trump's claim that New Delhi agreed to cease purchasing Russian crude oil.
Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal reiterated India's commitment to diversifying energy sources in accordance with market conditions and international developments. Discussions with Venezuela and a trade agreement with the US are part of India's broader strategy, despite diplomatic tensions over Russian oil dependency.
India's focus on market-driven decisions over its energy procurement has been vital in maintaining international relations, even as the US tariffs on Indian goods have been reduced post discussions. This strategic shift is seen as a stride towards enhancing India's exports and creating job opportunities domestically.
