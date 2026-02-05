Left Menu

India's Energy Strategy Prioritizes Security Amid Global Shifts

India prioritizes ensuring energy security for its 1.4 billion citizens, exploring various sourcing options like the US and Venezuela amidst global dynamics. Despite US President Trump's claim of halting Russian oil purchases, India maintains independence in energy decisions, focusing on market dynamics and national interests.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 05-02-2026 20:48 IST | Created: 05-02-2026 20:48 IST
India's Energy Strategy Prioritizes Security Amid Global Shifts
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

India has declared energy security for its 1.4 billion citizens as its utmost priority amid evolving global energy dynamics. This statement follows US President Donald Trump's claim that New Delhi agreed to cease purchasing Russian crude oil.

Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal reiterated India's commitment to diversifying energy sources in accordance with market conditions and international developments. Discussions with Venezuela and a trade agreement with the US are part of India's broader strategy, despite diplomatic tensions over Russian oil dependency.

India's focus on market-driven decisions over its energy procurement has been vital in maintaining international relations, even as the US tariffs on Indian goods have been reduced post discussions. This strategic shift is seen as a stride towards enhancing India's exports and creating job opportunities domestically.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
TrumpRx.gov Debut: A New Era for Prescription Discounts?

TrumpRx.gov Debut: A New Era for Prescription Discounts?

 Global
2
U.S. Boosts Aid to Cuba Amid Oil Tensions

U.S. Boosts Aid to Cuba Amid Oil Tensions

 Global
3
Thailand's Election: A Battle for Political Transformation Amid Economic Slowdown

Thailand's Election: A Battle for Political Transformation Amid Economic Slo...

 Thailand
4
Dollar Resilient Amid AI Spending Concerns; Yen Gains Ahead of Japanese Election

Dollar Resilient Amid AI Spending Concerns; Yen Gains Ahead of Japanese Elec...

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Public health needs structure before scaling AI

Global health security depends on equity, surveillance and prevention

Privacy-first AI models bring breakthrough in IoT-based healthcare

Open-source IoT may be the future of precision agriculture: Here's why?

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026