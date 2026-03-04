Left Menu

Middle East Conflict Strains Africa's Supply Chains

President Cyril Ramaphosa of South Africa has expressed concerns over the impact of escalating Middle East conflict on Africa's supply chains. The ongoing turmoil is contributing to increased energy prices and affecting the continent's economic stability, posing a significant challenge for the region's development.

President Cyril Ramaphosa

South Africa's President, Cyril Ramaphosa, voiced his concern on Wednesday over the rising conflict in the Middle East, highlighting its detrimental impact on African supply chains.

The ongoing turmoil is already causing a surge in energy prices, further straining the continent's economic framework.

This development presents a formidable challenge for Africa's growth and stability amidst global uncertainties.

