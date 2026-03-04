Left Menu

Tensions Rise as Russia, Hungary Discuss Oil Supply Concerns

Russian President Vladimir Putin is set to meet Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto to discuss Ukrainian blackmail over oil supplies. Kyiv reports significant damage to the Druzhba pipeline, affecting Hungary and Slovakia. Despite the conflict, European nations have not requested Russian energy resumption.

Vladimir Putin
  • Country:
  • Russia

Russian President Vladimir Putin will engage in discussions with Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto amid escalating tensions over Ukrainian oil supply blackmail, according to the Kremlin.

The Ukrainian Druzhba pipeline, crucial for supplying Russian oil to Hungary and Slovakia, has been severely damaged by a fire following a Russian attack, with repairs unlikely in the near future.

Kremlin spokesperson Dmitry Peskov noted that European nations have not approached Russia about continuing energy supplies despite ongoing challenges, particularly related to the situation in Iran.

