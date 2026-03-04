Tensions Rise as Russia, Hungary Discuss Oil Supply Concerns
Russian President Vladimir Putin is set to meet Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto to discuss Ukrainian blackmail over oil supplies. Kyiv reports significant damage to the Druzhba pipeline, affecting Hungary and Slovakia. Despite the conflict, European nations have not requested Russian energy resumption.
Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 04-03-2026 15:43 IST | Created: 04-03-2026 15:43 IST
- Country:
- Russia
Russian President Vladimir Putin will engage in discussions with Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto amid escalating tensions over Ukrainian oil supply blackmail, according to the Kremlin.
The Ukrainian Druzhba pipeline, crucial for supplying Russian oil to Hungary and Slovakia, has been severely damaged by a fire following a Russian attack, with repairs unlikely in the near future.
Kremlin spokesperson Dmitry Peskov noted that European nations have not approached Russia about continuing energy supplies despite ongoing challenges, particularly related to the situation in Iran.
ALSO READ
Tensions Rise Over Damaged Druzhba Pipeline Amid EU-Russia Dispute
Fire-Inflicted Halt: The Druzhba Pipeline Crisis
Fire Strikes Ukraine's Druzhba Pipeline Amid Russian Hostilities
EU-Ukrainian Leaders Tackle Druzhba Pipeline Dilemma
Slovakia Calls for Urgent EU Talks to Resume Druzhba Pipeline Oil Flows