India and Russia Deepen Strategic Partnership Ahead of Putin's Visit
National Security Advisor Ajit Doval, in Moscow, has indicated ongoing efforts to finalize Russian President Vladimir Putin's visit to India. Emphasizing the deep-rooted India-Russia relationship, Doval highlighted the significance of high-level engagements contributing to the strategic partnership. Both nations continue exploring new cooperation avenues across various sectors.
- Country:
- India
National Security Advisor Ajit Doval, during a visit to Moscow, announced ongoing discussions to finalize the dates for Russian President Vladimir Putin's anticipated trip to India. Doval dismissed media speculations of an August visit, noting that no specific dates have been confirmed yet.
In a statement shared by Sputnik News, Doval emphasized the exceptional nature of India-Russia relations, highlighting a long-standing partnership underscored by high-level engagements. He expressed enthusiasm for President Putin's visit, noting its potential to elevate the strategic relationship.
The India-Russia alliance, celebrated during Prime Minister Narendra Modi's visit to Russia last year, includes multifaceted cooperation spanning political, military, and economic sectors. Both countries are exploring new cooperation areas while deepening traditional ties, as demonstrated at a recent working group session in New Delhi.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Trump Unveils New Tariff for Philippine Goods After Productive Visit with Marco Jr.
PM Narendra Modi's UK Visit: Boosting Trade and Strategic Partnerships
Prime Minister Modi's Strategic UK Visit: Trade, Technology, and Ties
Strengthening Ties: Pakistan and Sri Lanka Enhance Defence Cooperation
Eastern Fleet's Singapore Visit Reinforces Maritime Diplomacy and Regional Security