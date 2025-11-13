Iraqi Elections: al-Sudani's Coalition Leads Amid Regional Tensions
Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani's coalition emerged victorious in parliamentary elections, garnering the highest number of votes. Despite regional tensions, the election saw a 56% turnout. Political negotiations are underway as no party holds a majority, highlighting the complex task of forming a government.
In a major political development, Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani's coalition, dubbed 'Reconstruction and Change,' secured a leading position in the country's parliamentary elections, as reported by Al Jazeera. The nationwide vote unfolded on Tuesday, marking a rare phase of stability for Iraq amidst regional tensions.
The Independent High Electoral Commission revealed that al-Sudani's coalition amassed approximately 1.3 million votes, surpassing its closest competitor by 370,000 votes. Al-Sudani hailed the 56% voter turnout as a 'clear evidence of another success,' indicating a resurgence of public trust in the political system. However, dissatisfaction prevailed in certain regions, with many, notably from Baghdad and Najaf, abstaining after influential cleric Muqtada al-Sadr criticized the election process as 'flawed.'
Electoral patterns remained consistent across most provinces, with Shia parties leading in Shia-majority zones, Sunni parties faring well in Sunni regions, and Kurdish groups dominating in Kurdish areas. Yet, some surprising outcomes emerged; for instance, the Kurdistan Democratic Party secured a win in the predominantly Sunni Nineveh province, while no Kurdish candidates emerged victorious in Diyala for the first time since 2005. With 329 seats up for grabs, no single group can govern alone, prompting political parties to commence alliance negotiations.
As Iraq grapples with the legacies of the US-led 2003 invasion, including conflict, corruption, and infrastructure challenges, the forthcoming prime minister faces significant public demands for jobs, education, healthcare, and infrastructure repairs, according to ANI.
