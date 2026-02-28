Canada-India Diplomatic Talks: Fostering Global Innovation and Security
Canadian Prime Minister Mark Carney emphasizes Iran's role as a destabilizing force in the Middle East, advocating for joint international efforts against its nuclear ambitions. India and Canada launch a strategic collaboration to enhance talent and innovation, strengthening ties during Carney's visit, with talks on trade and security planned.
In a firm statement on Middle Eastern geopolitics, Canadian Prime Minister Mark Carney labeled Iran as a principal source of instability, citing its troubling human rights record and nuclear ambitions during an address in Mumbai. Carney reaffirmed Canada's position alongside international allies to counter Tehran's threats and nuclear development.
As Carney embarks on a strategic visit to India, the two nations inaugurated the Talent and Innovation Strategy, underscoring collaboration in education, research, and skills development. Key discussions are slated with Indian Prime Minister Narendra Modi, reflecting a concerted effort to bolster bilateral socio-economic engagements.
The visit signifies a pivotal moment in India-Canada relations, with leaders aiming to advance a balanced and mutually respectful partnership. Key topics include critical minerals, trade, and global security, offering a comprehensive review and roadmap for deepening cooperation across diverse strategic pillars.