India-Canada Student Dynamics: Diplomacy & Policy Shifts in Focus

During the Canadian Prime Minister's visit to India, discussions centered on Indian students in Canada, concerns over infrastructure strain, and diplomatic dialogues. India seeks collaboration with Canadian academic institutions amid Canada's recalibration of immigration policies. PM Modi invited Canadian universities to establish campuses in India, enhancing bilateral educational ties.

Devdiscourse News Desk | Updated: 02-03-2026 22:26 IST | Created: 02-03-2026 22:26 IST
P Kumaran, Ministry of External Affairs Secretary (East) (Centre) (Photo/ANI). Image Credit: ANI
In light of Canadian Prime Minister Mark Carney's official visit to India, the discourse has prominently featured the presence of 400,000 Indian students in Canada. This number, revealed by Ministry of External Affairs Secretary (East) P Kumaran, underscores a significant demographic trend surpassing those in the US and the UK.

During a special briefing, Kumaran emphasized the proactive role of Indian consulates and High Commissions. They remain in close collaboration with Canadian security agencies, ensuring the safety and well-being of Indian students navigating the challenges within Canada.

Prime Minister Modi extended an invitation for Canadian universities to establish campuses in India, aiming to foster education partnerships and alleviate mutual pressures. As Canada reevaluates its visa and immigration policies amidst domestic pressures, India remains engaged in dialogue, exploring opportunities to strengthen academic exchanges.

