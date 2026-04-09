India Fortifies Strategic Ties with Mauritius Amid Global Challenges

India boosts strategic partnership with Mauritius through defense cooperation, energy agreements, and development initiatives. External Affairs Minister S Jaishankar announces new projects and collaborations across sectors, including healthcare and renewable energy, as both nations navigate global uncertainties together.

Devdiscourse News Desk | Updated: 09-04-2026 23:29 IST | Created: 09-04-2026 23:29 IST
India Fortifies Strategic Ties with Mauritius Amid Global Challenges
External Affairs Minister S Jaishankar (Photo/YoutubeMEA). Image Credit: ANI
  • Country:
  • Mauritius

India is set to deepen its strategic alliances with Mauritius by appointing a Defence Attache and finalizing a vital oil and gas supply agreement amidst the current energy crisis, External Affairs Minister S Jaishankar announced. His remarks came during a two-day visit, emphasizing the strengthening partnership between the two countries.

Highlighting the crucial nature of defense and security cooperation, Jaishankar stated that these areas serve as a foundational pillar for bilateral relations. He made a significant announcement regarding the establishment of a Defence Attache in Mauritius, anticipating it will bolster existing engagements between India and the island nation.

Amidst global uncertainties, notably in West Asia, energy cooperation remains a focal point. India and Mauritius are on the verge of formalizing an agreement to ensure stable oil and gas supplies to Mauritius. This collaboration aims to enhance Mauritius' energy security. Additionally, India has committed to numerous community development projects and contributions to healthcare and education in Mauritius.

(With inputs from agencies.)

