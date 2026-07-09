Australia-India Alliance: A New Dawn for Critical Minerals Supply Chain

Former Australian Prime Minister Scott Morrison champions the India-Australia Critical Minerals Corridor. The partnership, which aims to counter China's dominance, envisions Australia as a mineral extraction leader and India as a global processing hub. This collaboration strengthens supply chains for lithium, cobalt, and rare earths, accelerating India's renewable energy ambitions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 09-07-2026 14:34 IST | Created: 09-07-2026 14:34 IST
Australia-India Alliance: A New Dawn for Critical Minerals Supply Chain
Former Australian Prime Minister Scott Morrison (Photo/ANI). Image Credit: ANI

Former Australian Prime Minister Scott Morrison has endorsed the proposed India-Australia Critical Minerals Corridor, highlighting India's potential to become a global processing hub for rare earths and essential minerals.

In an exclusive interview with ANI, Morrison detailed Australia's prospective role as a leader in mineral extraction, while advocating for India's emergence as a major player in manufacturing and refining. He emphasized that India's ecosystem could mirror China's prowess in this area, effectively reducing global dependence on Chinese dominance.

The India-Australia partnership seeks to strengthen supply chains for critical materials such as lithium and cobalt, essential for renewable energy production. The India-Australia Critical Minerals Investment Partnership is expediting key mining projects in Australia and aims to provide necessary raw materials for India's clean energy sector.

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