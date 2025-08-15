Brazil-Canada Trade Talks: Reviving Ties Across Borders
Brazil is engaged in discussions with Canada to renew negotiations for a free trade agreement between Mercosur and Ottawa. Both nations anticipate resuming talks, potentially in late September or early October, with Canada's International Trade Minister visiting Brazil to explore possibilities for advancing the agreement.
Brazil is actively engaging in discussions with Canada to renew negotiations for a free trade agreement between the South American Mercosur bloc and Ottawa, according to Brazil's Foreign Trade Secretary, Tatiana Prazeres.
Canadian officials plan an August visit to Brazil, signaling their renewed interest in restarting discussions with Mercosur. This comes as Canada seeks to diversify its trade away from the United States, amidst uncertainty fueled by U.S. tariffs under President Trump.
In these upcoming talks, potential timelines for negotiations are yet to be determined, with discussions possibly resuming in late September. While Brazil is ready to evaluate next steps, both Canada and Brazil expect negotiations to extend over a year.
