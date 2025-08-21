Left Menu

Dharmendra Pradhan Defends New Resignation Laws, Pays Tribute to Kalyan Singh's Legacy

Union Minister Dharmendra Pradhan criticized opposition parties for opposing bills requiring the resignation of arrested ministers. At a tribute event for former UP CM Kalyan Singh, Pradhan highlighted Singh's moral leadership during the Ram Mandir movement. The BJP leaders praised Singh's contributions to governance and nationalism.

Devdiscourse News Desk | Aligarh | Updated: 21-08-2025 22:52 IST | Created: 21-08-2025 22:52 IST
  • Country:
  • India

Union Minister Dharmendra Pradhan launched a scathing critique against opposition parties for their opposition to recent bills in Lok Sabha demanding resignation from any minister arrested on serious charges. The minister's remarks came during an event honoring Kalyan Singh, former Uttar Pradesh Chief Minister, whose death anniversary is observed as 'Hindu Gaurav Diwas'.

Pradhan spotlighted Congress and Aam Aadmi Party, labeling them as havens for criminals afraid of the new laws. Misdeeds by leaders such as Arvind Kejriwal, who remained in office despite corruption charges, were contrasted with Kalyan Singh's principled resignation following the Babri Masjid demolition by kar sevaks.

Kalyan Singh was celebrated as a nationalist icon and a proponent of effective governance. BJP figures including Deputy CMs Keshav Maurya, Brajesh Pathak, and others, praised his legacy. Pradhan reiterated new legislation, requiring immediate resignations for jailed ministers, aligning with Prime Minister Modi's governance ethos, thereby ensuring a commitment to moral governance and nationalism.

(With inputs from agencies.)

