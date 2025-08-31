Left Menu

SCO Summit Takes Center Stage in Regional Stability Efforts

The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit emphasizes its enhanced role in maintaining regional peace and fostering prosperity among member states. Hosted by Chinese President Xi Jinping in Tianjin, the forum aims to build consensus and drive momentum in cooperative efforts among participating nations.

Devdiscourse News Desk | Updated: 31-08-2025 17:53 IST | Created: 31-08-2025 17:53 IST
SCO Summit Takes Center Stage in Regional Stability Efforts
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) security forum, according to Chinese President Xi Jinping, now carries a heightened responsibility in safeguarding regional peace and enriching the prosperity of member states. Xi made these remarks while hosting about 20 world leaders at a banquet on Sunday evening.

President Xi emphasized the vital role of the ongoing SCO Summit in Tainjin, highlighting its mission to forge consensus among its members and stimulate cooperative momentum. The event marks an important platform for addressing critical regional issues.

The two-day summit in northern China underscores the SCO's commitment to fostering a unified approach to regional stability, an aspect central to its evolving agenda as outlined by Chinese state news agency Xinhua.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
High-Profile Hamas Figure Abu Ubaida Reportedly Killed in Israeli Operation

High-Profile Hamas Figure Abu Ubaida Reportedly Killed in Israeli Operation

 Global
2
Hamas Spokesperson Abu Obeida Reportedly Killed in Gaza

Hamas Spokesperson Abu Obeida Reportedly Killed in Gaza

 Global
3
BJP Protests Against Congress: Political Tensions Escalate

BJP Protests Against Congress: Political Tensions Escalate

 India
4
Neeraj Chopra Leads India's Historic Javelin Contingent to World Athletics Championships

Neeraj Chopra Leads India's Historic Javelin Contingent to World Athletics C...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Banks turn to AI as digital fraud schemes surge globally

Academic integrity in the AI era hinges on ethical human oversight

AI and XAI integration paves way for smarter, data-driven agriculture

Over 50% of public companies now flag AI risks in SEC filings

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025