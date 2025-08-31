SCO Summit Takes Center Stage in Regional Stability Efforts
The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit emphasizes its enhanced role in maintaining regional peace and fostering prosperity among member states. Hosted by Chinese President Xi Jinping in Tianjin, the forum aims to build consensus and drive momentum in cooperative efforts among participating nations.
The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) security forum, according to Chinese President Xi Jinping, now carries a heightened responsibility in safeguarding regional peace and enriching the prosperity of member states. Xi made these remarks while hosting about 20 world leaders at a banquet on Sunday evening.
President Xi emphasized the vital role of the ongoing SCO Summit in Tainjin, highlighting its mission to forge consensus among its members and stimulate cooperative momentum. The event marks an important platform for addressing critical regional issues.
The two-day summit in northern China underscores the SCO's commitment to fostering a unified approach to regional stability, an aspect central to its evolving agenda as outlined by Chinese state news agency Xinhua.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Xi and Modi: Asian Powerhouses Unite in Tianjin
Xi and Modi's Diplomatic Dialogue in Tianjin
PM Modi holds talks with Chinese President Xi Jinping in Tianjin.
Chandrababu Naidu's Vision for Water-Powered Prosperity in Andhra Pradesh
India and Japan will together shape Asian Century for stability, growth and prosperity: PM Modi in Tokyo.