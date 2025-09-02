Left Menu

France Leads Virtual Coalition Conference for Ukraine Support

France will host a largely virtual meeting with around 30 countries to discuss security support for Ukraine post-peace agreement with Russia. Amid ongoing diplomatic maneuvers, efforts have intensified to establish security assurances, with emphasis on European military contributions and potential U.S. support under new conditions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 02-09-2025 00:58 IST | Created: 02-09-2025 00:58 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a significant diplomatic move, France will convene a predominantly virtual meeting with representatives from approximately 30 countries to deliberate on providing Ukraine with security assistance post-conflict resolution with Russia. The gathering intends to confront Moscow's hesitance to engage in constructive peace negotiations.

French President Emmanuel Macron's office announced the meeting following prior discussions in Washington, highlighting ongoing efforts to determine Europe's military role in stabilizing Ukraine once a peace deal is reached. However, these plans have faced delays due to the necessity of U.S. security commitments.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy is expected to visit Paris, underscoring the international community's dedication to bolstering Ukraine's defense capabilities. The coalition, which includes EU nations as well as allies like Turkey, Canada, and Australia, continues to work towards defining military and logistical support strategies.

