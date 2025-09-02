Putin and Kim Jong Un Set for Strategic Talks in China
Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un are expected to meet in China to discuss strategic matters. The meeting may follow a joint appearance at a military parade with Chinese President Xi Jinping. The talks signify potential shifts in global alliances.
Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un are expected to engage in high-level discussions in China, according to a Kremlin aide cited by the Interfax news agency.
The leaders are set to participate in a military parade on Tiananmen Square alongside Chinese President Xi Jinping on Wednesday, an event underscoring China's influence in global geopolitics.
Following the parade, further discussions between Putin and Kim may unfold, as reported by the TASS state news agency, pointing to possible significant developments in regional alliances.
