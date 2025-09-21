Global Affairs: World Leaders, Climate Action, and Cyber Threats
Recent world news highlights include Trump's dialogue with Xi on TikTok, Dublin Airport's security resolution, and New York's Climate Week plans. Other updates cover Russian attacks on Ukraine, a Vienna espionage scandal, and a Vietnam victory at a Russian song contest. Issues in Gaza and cyber attacks on Europe add to global tensions.
Devdiscourse News Desk | Updated: 21-09-2025 05:26 IST | Created: 21-09-2025 05:26 IST
U.S. President Donald Trump and China's Xi Jinping held discussions to alleviate tensions around TikTok and announced plans for a face-to-face meeting in South Korea to discuss broader issues, including trade and drug control.
Dublin Airport reopened Terminal 2 following a brief security alert, resuming operations shortly after clearance was given.
New York is gearing up for Climate Week with unprecedented participation, despite U.S. policies perceived to roll back environmental regulations, underscoring the significance of the event.
(With inputs from agencies.)
