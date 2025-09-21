Left Menu

Tensions Soar: UN Security Council Meeting over Airspace Violation

The United Nations Security Council will convene on Monday in response to Estonia's allegation that Russian fighter jets encroached its airspace, a claim denied by Russia, stating their aircraft stayed over neutral waters.

Tensions continue to escalate as the United Nations Security Council prepares for a crucial meeting on Monday, prompted by Estonia's allegations of airspace violations by Russian fighter jets. This diplomatic move highlights growing regional tensions.

Russian authorities firmly deny the claims, asserting their jets did not breach Estonian airspace and remained over neutral waters throughout their flight. The dispute comes amid already strained relations between Russia and several NATO countries.

Diplomats are expected to address these conflicting accounts at the forthcoming Security Council meeting, as both nations present their cases amidst calls for international mediation and a cautious approach to avoid further escalation.

