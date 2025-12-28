China Tightens Grip on AI: Draft Rules Focus on Safety and Ethics
China's cyber regulator has proposed draft regulations for public comment to enhance oversight of AI services that simulate human interactions. These rules emphasize safety and ethics, requiring AI providers to manage user interaction, addiction risks, and prohibit generating harmful content. Companies must also implement stringent data and algorithm controls.
China's cyber authority released draft regulations Saturday requiring public feedback. These rules aim to tighten control over AI services that simulate human personalities, highlighting Beijing's push to prioritize safety and ethics in AI deployment.
The proposed guidelines target AI products simulating human-like interactions. They mandate safeguarding practices, such as warning against excessive usage and tackling user addiction signs. Providers are expected to ensure algorithm review, data protection, and maintain personal information security.
The draft addresses psychological risks posed by AI, instructing providers to monitor user emotions and dependency levels. If extreme emotions or addiction are detected, proactive intervention is required. The regulations also stress prohibiting content that threatens national security or promotes negative conduct.
