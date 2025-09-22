Left Menu

White House to Combat Antifa Threat

The White House announced plans to implement more measures against left-wing groups, particularly antifa, which might be designated as a terrorist organization. The legal basis for such a designation remains unclear.

Devdiscourse News Desk | Washington DC | Updated: 22-09-2025 23:03 IST | Created: 22-09-2025 23:03 IST
White House to Combat Antifa Threat
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • United States

The White House announced on Monday its intention to intensify actions against left-wing groups, particularly antifa.

A potential executive order may officially designate antifa as a terrorist organization.

The legal foundations for this declaration, however, remain uncertain and are yet to be clarified.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Takaichi Advocates Bonds Amidst Leadership Bid

Takaichi Advocates Bonds Amidst Leadership Bid

 Global
2
Kamala Harris Reflects on Regret over Biden Reelection Concerns

Kamala Harris Reflects on Regret over Biden Reelection Concerns

 United States
3
Teen's Daring Journey: Afghan Boy Stows Away to Delhi in Aircraft's Landing Gear

Teen's Daring Journey: Afghan Boy Stows Away to Delhi in Aircraft's Landing ...

 India
4
Forging Stronger Ties: India-US Bilateral Relations on the Rise

Forging Stronger Ties: India-US Bilateral Relations on the Rise

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Students see generative AI as a supplement, not a substitute, in learning

From monitoring to decision-making: How AI is transforming sustainable environmental governance

Dark side of AI supply chains: Exploitation, secrecy, and e-waste

Morocco Eyes Aquaculture Boom: Jobs, Growth and a Sustainable Blue Economy

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025