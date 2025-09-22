White House to Combat Antifa Threat
The White House announced plans to implement more measures against left-wing groups, particularly antifa, which might be designated as a terrorist organization. The legal basis for such a designation remains unclear.
Devdiscourse News Desk | Washington DC | Updated: 22-09-2025 23:03 IST | Created: 22-09-2025 23:03 IST
- Country:
- United States
The White House announced on Monday its intention to intensify actions against left-wing groups, particularly antifa.
A potential executive order may officially designate antifa as a terrorist organization.
The legal foundations for this declaration, however, remain uncertain and are yet to be clarified.
(With inputs from agencies.)
Advertisement
ALSO READ
Global Decisions Shake World Politics
Delhi Politics: Rekha Gupta Challenges Kejriwal Over EVM Remarks
Vijay Challenges Family Dominance in Tamil Nadu Politics
The Case of Luigi Mangione: A Legal Battle over Death Penalty, Politics, and National Spotlight
Global Politics Ripple As Four Nations Recognize Palestinian State