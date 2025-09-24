Left Menu

Spanish Military Jet Encounters GPS Disturbance Near Russia

A Spanish military jet experienced GPS interference near Russia's Kaliningrad while Defence Minister Margarita Robles was onboard heading to Lithuania. The incident is part of a recurring pattern of GPS disruptions in the region, allegedly linked to Russian activities. Similar incidents have affected European leaders' flights.

Devdiscourse News Desk | Updated: 24-09-2025 16:30 IST | Created: 24-09-2025 16:30 IST
Spanish Military Jet Encounters GPS Disturbance Near Russia
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a concerning incident, a Spanish military jet carrying Defence Minister Margarita Robles experienced a GPS disturbance on Wednesday during its flight to Lithuania. The disruption occurred as the aircraft flew near Russia's Kaliningrad region, prompting the Spanish Defence Ministry to release a statement about the event.

The plane, which also carried relatives of Spanish airmen involved in NATO's air defence mission, was unaffected thanks to its encrypted system, according to a ministry spokesperson. The Spanish contingent, dubbed the Vilkas mission, recently intercepted eight Russian aircraft over the Baltic Sea.

GPS jamming incidents are reported frequently in the region, with previous occurrences affecting high-profile flights, including that of European Commission President Ursula von der Leyen to Bulgaria. The Finland military suggests such jamming practices by Russia are to safeguard strategic assets in the Baltic area.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Strategic MoU Enhances Cooperation Between CAG and CBDT

Strategic MoU Enhances Cooperation Between CAG and CBDT

 India
2
KTR Criticizes Congress for Broken Promises to Gig Workers

KTR Criticizes Congress for Broken Promises to Gig Workers

 India
3
Empowering Africa: Merck Foundation's Groundbreaking Initiatives with First Ladies

Empowering Africa: Merck Foundation's Groundbreaking Initiatives with First ...

 India
4
Man Arrested for Desecrating Temple Over Construction Dispute

Man Arrested for Desecrating Temple Over Construction Dispute

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

From Conflict to Corruption: SDG 16 Report Sounds Alarm on Global Peace and Justice

Turkey’s Tax Overhaul Boosts Women’s Jobs, Childcare Aid Could Narrow Gender Gap

Turkey’s Tax Overhaul Boosts Women’s Jobs, Childcare Aid Could Narrow Gender Gap

From Compost to Chaos: Why Jashore’s 5Rs Waste Plan Falls Short of Sustainability

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025