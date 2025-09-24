Jimmy Kimmel's Triumphant Return Amid Media Turmoil
Jimmy Kimmel returned to late-night TV after Disney lifted his suspension following remarks about activist Charlie Kirk's murder. His return highlighted tensions between media freedom and political pressure from the Trump administration, leading to varying responses across broadcasting networks and platforms.
Jimmy Kimmel made a much-anticipated return to late-night television on Tuesday, drawing significant online viewership following Disney's decision to lift his suspension.
The company initially sidelined Kimmel due to comments about the murder of right-wing activist Charlie Kirk, amid pressure from President Donald Trump's administration.
Kimmel defended his right to political satire against administrative scrutiny, while broadcasting networks faced choices amid regulatory threats from the FCC.
