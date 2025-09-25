Empowering Mediation: Odisha Hosts Second National Conference
The second National Mediation Conference in Odisha, inaugurated by Chief Justice of India B R Gavai, focuses on enhancing mediation dialogue and skills. Set to include judiciary and legal experts, it aims to promote human-centric dispute resolution in line with India's tradition of dialogue and reconciliation.
Chief Justice of India B R Gavai is set to inaugurate the second National Mediation Conference in Odisha, announced Law Minister Prithviraj Harichandan.
The conference, focusing on alternative dispute resolution, seeks to enrich discussions and empower participants with essential mediation skills, involving various legal experts and stakeholders.
This initiative reflects India's long-standing tradition of dialogue and offers a meaningful approach, committed to creating a more inclusive justice system, with interactive sessions chaired by Supreme Court judges.
