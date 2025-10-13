Left Menu

Ukrainian Delegation Heads to Washington for Critical Talks

A Ukrainian delegation led by Prime Minister Yulia Svyrydenko is set for talks in Washington, discussing defense and energy resilience with U.S. officials. The talks, involving Zelenskiy's chief of staff and other key figures, aim to secure more U.S. support as Russia escalates its military actions.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 13-10-2025 17:44 IST | Created: 13-10-2025 17:44 IST
Ukrainian Delegation Heads to Washington for Critical Talks
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Ukraine

A high-level Ukrainian delegation, headed by Prime Minister Yulia Svyrydenko, is embarking on a crucial diplomatic mission to Washington. The focus of these discussions is to fortify Kyiv's defense infrastructure and enhance energy resilience as Ukraine faces intensified Russian military strikes.

President Volodymyr Zelenskiy's chief of staff, Andriy Yermak, announced the talks on X, emphasizing the importance of discussing stronger sanctions against Russia. These measures are deemed vital to forcing Moscow into peace negotiations, aligning with Ukraine's pursuit of a just and lasting peace.

The delegation will also include Rustem Umerov, Secretary of the National Security and Defence Council, who will contribute to the dialogue aimed at strengthening Ukrainian security and garnering additional U.S. support amidst ongoing conflict.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
India-Canada Strengthen Ties with Ambitious New Roadmap

India-Canada Strengthen Ties with Ambitious New Roadmap

 India
2
Campus Controversy: Viral Video Sparks Investigation at MSU

Campus Controversy: Viral Video Sparks Investigation at MSU

 India
3
Shai Hope's Historic Century: A Beacon for West Indies Cricket

Shai Hope's Historic Century: A Beacon for West Indies Cricket

 India
4
BJD Condemns Gang Rape, Accuses BJP of Silence

BJD Condemns Gang Rape, Accuses BJP of Silence

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Rising heat, drought and floods push food systems to the brink

Millions of patients at risk as mHealth apps leak private health data

AI can inform, but not reassure: Patients still crave human touch in surgery

How Better Tax Governance Can Raise Revenues Without Raising Tax Rates

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025