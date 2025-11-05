Russian Forces Tighten Grip on Pokrovsk
The Russian Defense Ministry announced ongoing advancements northward, effectively countering Ukrainian forces attempting to break out of encirclement in Pokrovsk. This city, under siege since 2024, is a key target in Russia's broader campaign to seize complete control of the Donbas region.
On Wednesday, the Russian Defense Ministry confirmed that its troops are making significant headway by advancing northwards and have effectively thwarted several Ukrainian efforts to break out of an encirclement in Pokrovsk.
Russia's military focus has been on capturing Pokrovsk since 2024, part of a strategic push to control the Donbas region entirely.
The confrontation in Pokrovsk remains a critical flashpoint in the broader conflict, illustrating the intense military efforts by Russian forces to consolidate their hold on key territories.
