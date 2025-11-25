Left Menu

Escalating Drone Attacks Intensify Tensions in Russian Regions

Drone attacks on Russia's Rostov and Krasnodar regions have led to multiple casualties. Ukrainian forces downed 249 drones, causing three deaths and several injuries. This highlights the escalating conflict and the rising use of drone technology in warfare, prompting concerns over regional security and international tensions.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 25-11-2025 10:43 IST | Created: 25-11-2025 10:43 IST
In a tragic escalation of the conflict, three individuals have been killed and 10 injured following a Ukrainian drone strike on Russia's Rostov region, according to Governor Yuri Slyusar.

The Russian Defence Ministry reported the downing of 249 Ukrainian drones across various Russian regions in a single night, signaling a significant increase in hostilities.

Additionally, in Russia's Krasnodar region, another drone attack left six people injured, as detailed by Governor Veniamin Kondratyev.

(With inputs from agencies.)

