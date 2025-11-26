Trump Administration's Controversial Move: Ending TPS for Haitians
The Trump administration aims to end Temporary Protected Status (TPS) for Haitians by February 3, amid ongoing violence that has displaced over 1 million people in Haiti. This decision, part of a stricter immigration policy, contradicts a previous extension by Biden's administration until 2026.
The Trump administration is once again attempting to revoke humanitarian protection for Haitians in the United States. According to a notice published on Wednesday, their legal status is set to expire on February 3. This decision, despite Haiti's escalating violence and displacement of over 1 million people, has sparked significant controversy.
The announcement stated that Homeland Security Secretary Kristi Noem found no 'extraordinary and temporary conditions' stopping the return of migrants. This aligns with Trump's broader immigration crackdown and follows his 2024 presidential campaign rhetoric targeting Haitian migrants with baseless accusations.
In contrast, the Biden administration extended TPS for Haitians until February 2026, citing Haiti's 'economic, security, political, and health crises.' A federal judge previously blocked an attempt to end TPS, recognizing the significant interests Haitians have in residing and working in the U.S. The decision has drawn criticism amid UNICEF reports of widespread need for humanitarian aid in Haiti.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Trump
- administration
- Haitians
- TPS
- immigration
- violence
- Haiti
- Noem
- Biden
- displacement
ALSO READ
Trump Administration Targets Haitian Humanitarian Protections Amid Crisis
Trump Administration Targets Haitian TPS Amidst Haiti Turmoil
Celina Jaitly Files Domestic Violence Case Against Husband
Decades Later: Assam's 1983 Violence Report Reignites Political Debate
Voices Against Violence: Mexican Women's March for Change