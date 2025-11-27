Left Menu

Tensions Rise: Russia Responds to Japan's Missile Deployment Plans

Russia's Foreign Ministry signals potential aggressive response to Japan's planned missile deployment near Taiwan. Japan moves forward with plans to station missiles on Yonaguni Island, a strategic location close to Taiwan. Moscow accuses Tokyo of intensifying military presence under U.S. influence, escalating regional tensions.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 27-11-2025 18:28 IST | Created: 27-11-2025 18:28 IST
  • Country:
  • Russia

Russia's Foreign Ministry issued a stern warning on Thursday, asserting its right to a strong response to Japan's decision to deploy missiles on an island near Taiwan's coast.

According to Japan's Defence Minister Shinjiro Koizumi, the deployment plans are advancing 'steadily,' involving a medium-range surface-to-air missile unit stationed at a military base on Yonaguni, within Okinawa Prefecture.

Moscow criticized Tokyo, alleging that Japan is executing U.S.-driven militaristic expansion by arming these islands, which contributes to broader regional militarization.

