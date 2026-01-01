Taiwan's Determination Amid China's Military Drills
In response to China's military drills, Taiwan's President Lai Ching-te emphasized the island's determination to defend its sovereignty. He urged support for increased defense spending amid political challenges. Taiwan seeks peaceful cooperation with China, while rejecting claims of deceit from Beijing. The drills raise regional security concerns.
In a bold declaration, Taiwan's President Lai Ching-te reaffirmed the island's commitment to defending its sovereignty amid China's expanding military drills. After China launched rockets towards Taiwan as part of ongoing exercises, President Lai called for a united effort to enhance Taiwan's defense capabilities.
Speaking during a New Year's address broadcast live from Taipei, Lai urged opposition support for a proposed $40 billion increase in defense spending. This comes as Taiwan positions itself against increasing pressure from Beijing, which rejects Taiwan's sovereignty claims.
China's recent exercises, dubbed "Justice Mission 2025," involved massive military maneuvers aimed at discouraging outside intervention. The drills have escalated tensions and drawn international attention, with Western allies voicing concerns over regional security.
- READ MORE ON:
- Taiwan
- China
- sovereignty
- defense
- drills
- Lai Ching-te
- military
- pressure
- regional security
ALSO READ
Tensions Escalate: China's Military Drills Near Taiwan Draw Global Concern
Pentagon Awards $328.5M Contract to Lockheed Martin for Taiwan's Defense
Boeing Secures Major Defense Contracts for Apache Helicopters
Russian Defense Thwarts Year's End Drone Incursion
High Seas Tension: China's 'Justice Mission 2025' Drills Around Taiwan