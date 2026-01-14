Trump Administration Ends TPS for Somalis Amid Controversy
The Trump administration has announced the termination of Temporary Protected Status (TPS) for around 1,100 Somali immigrants in the United States, claiming improved conditions in Somalia. This move has sparked controversy, especially amidst ongoing violence between Somali forces and al-Shabaab militants, with tensions rising in cities like Minneapolis.
The Trump administration is ending Temporary Protected Status (TPS) for approximately 1,100 Somali nationals in the United States, leaving many at risk of deportation. Homeland Security Secretary Kristi Noem cited improvements in Somalia's conditions, despite ongoing violence by al-Shabaab militants, as justification for the controversial decision.
President Trump has been vocal about his stance on Somali immigrants, labeling them "garbage," and focusing on fraud allegations in Minnesota's Somali community. The administration has been aggressive in its immigration policies, deploying over 2,000 federal agents to the state, elevating tensions after the fatal shooting of Renee Good.
Trump's move adds to a broader strategy of reducing TPS enrollment, which offers work permits and deportation relief under specific, extraordinary circumstances. Despite this, the Biden administration has previously extended TPS for Somalis, citing ongoing safety threats from al-Shabaab.
(With inputs from agencies.)
