Left Menu

Trump Administration Ends TPS for Somalis Amid Controversy

The Trump administration has announced the termination of Temporary Protected Status (TPS) for around 1,100 Somali immigrants in the United States, claiming improved conditions in Somalia. This move has sparked controversy, especially amidst ongoing violence between Somali forces and al-Shabaab militants, with tensions rising in cities like Minneapolis.

Devdiscourse News Desk | Updated: 14-01-2026 02:36 IST | Created: 14-01-2026 02:36 IST
Trump Administration Ends TPS for Somalis Amid Controversy

The Trump administration is ending Temporary Protected Status (TPS) for approximately 1,100 Somali nationals in the United States, leaving many at risk of deportation. Homeland Security Secretary Kristi Noem cited improvements in Somalia's conditions, despite ongoing violence by al-Shabaab militants, as justification for the controversial decision.

President Trump has been vocal about his stance on Somali immigrants, labeling them "garbage," and focusing on fraud allegations in Minnesota's Somali community. The administration has been aggressive in its immigration policies, deploying over 2,000 federal agents to the state, elevating tensions after the fatal shooting of Renee Good.

Trump's move adds to a broader strategy of reducing TPS enrollment, which offers work permits and deportation relief under specific, extraordinary circumstances. Despite this, the Biden administration has previously extended TPS for Somalis, citing ongoing safety threats from al-Shabaab.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Court Denies Arrest Warrant for Michael Byungju Kim in Homeplus Sale

Court Denies Arrest Warrant for Michael Byungju Kim in Homeplus Sale

 South Korea
2
Trump's Tariff Gambit: A New Front in Economic Diplomacy

Trump's Tariff Gambit: A New Front in Economic Diplomacy

 United States
3
Mass Exodus of Prosecutors Highlights DOJ Civil Rights Tumult

Mass Exodus of Prosecutors Highlights DOJ Civil Rights Tumult

 Global
4
Iran's U.N. Envoy Accuses Trump of Inciting Violence

Iran's U.N. Envoy Accuses Trump of Inciting Violence

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Rethinking SDG priorities as 2030 approaches

Unchecked AI growth could deepen climate chaos

AI and AR form powerful engagement loop in global e-commerce platforms

Algorithm-led healthcare forces rethink of consent, accountability, and diagnosis

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026