China Condemns Islamabad Mosque Attack: Xi Jinping Offers Support
Chinese President Xi Jinping sent condolences to Pakistani President Asif Ali Zardari following a deadly explosion at a mosque in Islamabad. Xi strongly condemned the attack and expressed support for Pakistan's fight against terrorism, highlighting China's solidarity in the wake of the tragic event.
- Country:
- China
In a significant gesture of solidarity, Chinese President Xi Jinping extended his condolences to Pakistani President Asif Ali Zardari on Monday, following a tragic explosion in Islamabad that claimed at least 31 lives.
President Xi, through China's state-run Xinhua news agency, emphatically condemned the violent terrorist act against innocent civilians and affirmed China's unwavering support for Pakistan in its ongoing battle against terrorism.
This attack, the deadliest in over a decade in Pakistan's capital, unfolded on Friday when an assailant targeted a Shi'ite Muslim mosque, opening fire and subsequently detonating a suicide bomb.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
UAE and USA Aim for Super 8 Amid India-Pakistan Tensions
Naqvi Lobbies for Pakistan's T20 World Cup Participation Amid Bilateral Strain
Pakistani High Court Clears Ex-Military Officer in Blasphemy Case
Pakistani National Repatriated After Unintentional Border Crossing
Pakistan Ready for World Cup Showdowns Amid Political Uncertainty