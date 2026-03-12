Left Menu

Supreme Court to Decide Fate of Haitian Deportation Protections Under Trump's Administration

President Trump's administration has requested the U.S. Supreme Court to lift a judge's block on ending Temporary Protected Status (TPS) for Haitians, amid Haiti's ongoing violence. This request stems from efforts to overturn a ruling citing racial bias in the decision to terminate TPS for affected Haitians.

The administration of President Donald Trump has escalated its efforts to remove humanitarian deportation protections by appealing to the U.S. Supreme Court. The measure, aimed at more than 350,000 Haitians, seeks to overturn a lower court ruling that halted the termination of Temporary Protected Status (TPS) amid severe unrest in Haiti.

The U.S. Justice Department filed an emergency request to annul a judge's decision that found racial bias in the administration's effort to end TPS for Haitians. Kristi Noem, a Trump appointee, had previously deemed conditions in Haiti stable enough for migrants to return, despite the State Department's warnings against travel due to violence and instability.

This move is part of a broader agenda by Trump's presidency, which has attempted to rescind TPS for immigrants from various nations, citing it as a temporary measure. Legal battles continue, with a particular focus on ethnic bias claims, as Trump's administration consolidates its immigration policies.

