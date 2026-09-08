Germany Bolsters Ukraine Defense with Patriot Missiles
Germany, under Defence Minister Boris Pistorius, announced a significant military aid package for Ukraine, including PAC-2 interceptor missiles from its national stocks. This move includes scaling up air-to-air missile supply, drones, and long-range ammunition to bolster Ukraine's defense capabilities amid ongoing conflict.
Germany is set to bolster Ukraine's defense capabilities by delivering Patriot air defense missiles from its national stockpiles. This announcement came from Defence Minister Boris Pistorius during a videoconference with defense ministers from nations supporting Ukraine.
Minister Pistorius confirmed the urgent delivery of PAC-2 interceptor missiles from Bundeswehr stocks, underscoring Germany's commitment to providing critical military support to Ukraine.
In addition to the Patriot missiles, Germany plans to enhance its provision of air-to-air missiles and will continue supplying drones and long-range ammunition, strengthening Ukraine’s resilience in the ongoing conflict.
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