Russia Resupplies Syrian Bases Amid Military Cooperation Agreement
A convoy of Russian naval and cargo vessels delivered supplies to Syrian coastal facilities for the first time since Russia and Syria agreed on the future of Russia's military presence there. Four vessels arrived at Tartous port, indicating ongoing logistical support for Russian military operations in Syria.
In a significant development, a convoy of Russian naval and cargo ships has delivered supplies to coastal facilities in Syria, marking the first such operation since a new military cooperation agreement was reached between Moscow and Damascus last month.
The convoy's arrival at Tartous port highlights Moscow's ongoing commitment to resupply strategic sites such as Tartous and Hmeimim airbase. The recent accord permits the transfer of civilian facilities to Syrian control while maintaining Russian forces at military sites for joint training purposes.
The resupply operation saw a four-vessel fleet reach Tartous on September 7, with visible docking of the Spartan cargo ship and the navy replenishment oiler Akademik Pashin. Despite operational discretion, reports suggest these shipments included ammunition destined for key military sites.
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